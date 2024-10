Puntomagazine.it - Italia in ritardo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030: Il rapporto Asvis lancia l’allarme

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La necessità urgente di riforme e investimenti per affrontare povertà, disuguaglianze ed ecosistemi in crisi. L’è in gravenel raggiungimento dei 17di(SDGs)delle Nazioni Unite, e addirittura registra peggioramenti in alcune aree critiche come povertà, disuguaglianze e qualità degli ecosistemi terrestri. Questa è la valutazione del recentepubblicato dall’Alleanzana per lo), intitolato “Coltivare ora il nostro futuro”. Solo ottosu 37 raggiungibili entro ilIlevidenzia che, dei 37quantitativi legati a impegni europei e nazionali, soltanto otto sono raggiungibili entro la scadenza del. Ventidue non sono considerati realizzabili nei tempi previsti, mentre per altri sette il raggiungimento è incerto.