IT Wallet e App IO: il portafoglio digitale si consolida in Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Italia si prepara a una nuova era digitale con l'introduzione dell'IT Wallet all'interno dell'App IO. A partire dal 23 ottobre 2024, questa innovazione permetterà ai cittadini di avere sempre a portata di mano importanti documenti come la patente di guida e la tessera sanitaria. Questo strumento non solo semplifica la vita quotidiana, ma rappresenta anche un passaggio significativo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, garantendo maggiore accessibilità e sicurezza. Cosa offre l'IT Wallet L'IT Wallet è progettato per raccogliere in un unico spazio digitale tutti i documenti più utilizzati dai cittadini. A differenza delle versioni precedenti dell'App IO, ora sarà possibile caricare documenti come la patente di guida, la tessera sanitaria, e persino la Carta d'identità elettronica (CIE).

