Intervista flop per Kamala Harris da Fox News: in affanno sull'immigrazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non convincono le performance della vicepresidente Usa e candidata alla Casa Bianca, Kamala Harris: incalzata dal conduttore di Fox News, è andata in affanno sulla crisi migratoria Ilgiornale.it - Intervista flop per Kamala Harris da Fox News: in affanno sull'immigrazione Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non convincono le performance della vicepresidente Usa e candidata alla Casa Bianca,: incalzata dal conduttore di Fox, è andata ina crisi migratoria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allarme afroamericano per Kamala Harris : così Trump fa sempre più breccia tra i neri - Il 40 per cento degli elettori afroamericani si è detto favorevole alla barriera e il 41 per cento ha approvato il piano di espulsione dei migranti dal Paese. Se da un lato in recenti interviste Kamala Harris ha ammesso di non dare per scontato il voto degli elettori afroamericani, è innegabile che l’amministrazione Biden, di cui la stessa Harris fa parte in qualità di vicepresidente, abbia ... (Lettera43.it)

Elezioni Usa - l’ultimo sondaggio : Donald Trump due punti avanti a Kamala Harris - Ma l’ultimo sondaggio pubblicato da Fox News sembra pendere decisamente dalla parte del tycoon. – dichiara intanto Kamala Harris in un’intervista rilasciata proprio a Fox – Penso che gli americani siano preoccupati da Trump perché è considerato non adatto e pericoloso”. I sondaggi delle scorse settimane sono stati altalenanti, qualcuno dà infatti per favorita la Harris, altri Trump. (Thesocialpost.it)

Il governo dem e il ritorno di Trump : perché Kamala Harris scende nei sondaggi - A meno di un mese dalle presidenziali americane la campagna elettorale della vicepresidente si è arenata. Langue il supporto degli afroamericani e dei giovani. Ecco perché tutto è ancora in gioco. (Ilgiornale.it)