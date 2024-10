Incidente sulla Litoranea di Pontecagnano, tra bici e moto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Brutto Incidente, oggi, sulla Litoranea di Pontecagnano: una moto e una bici elettrica si sono scontrate. Sia il ciclista che il centauro sono stati soccorsi e condotti al Ruggi per le cure del caso.Indaga, intanto, la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Salernotoday.it - Incidente sulla Litoranea di Pontecagnano, tra bici e moto Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Brutto, oggi,di: unae unaelettrica si sono scontrate. Sia il ciclista che il centauro sono stati soccorsi e condotti al Ruggi per le cure del caso.Indaga, intanto, la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Pontecagnano - turista investita e uccisa sulla Litoranea - Tragico incidente a Pontecagnano (Salerno): una 59enne di Roma è stata travolta mentre attraversava la strada. L'investitore si è presentato ai carabinieri.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente mortale sulla Litoranea di Pontecagnano : donna travolta e uccisa da un'auto - Sul posto, immediati i soccorsi del 118 e l'intervento delle forze dell'ordine. Dramma sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, venerdì sera. . . Le indagini Purtroppo,non è stato possibile far. . Una donna, pare una turista in vacanza con suo marito, è stata travolta e uccisa da un'auto in corsa. (Salernotoday.it)

Incidente mortale sulla Litoranea di Pontecagnano Faiano : travolta e falciata da un'auto in corsa - Una donna, pare una turista in vacanza con suo marito, è stata travolta e uccisa da un'auto in corsa. . Sul posto, immediati i soccorsi del 118 e l'intervento delle forze dell'ordine. Dramma sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, venerdì sera. Le indagini Purtroppo,non è stato possibile far. (Salernotoday.it)