Ilgiorno.it - Il video del ladro ucciso a Milano, gli ultimi istanti di Eros Di Ronza: il cric in mano, il “palo” sul marciapiedi poi la reazione fatale

(Di giovedì 17 ottobre 2024)– Quasi cinque minuti di filmato dalla visuale della telecamera installata a presidio del bar di viale Giovanni da Cermenate 35. In quel, che nella serata di giovedì 17 ottobre ha iniziato a circolare tra i residenti dello Stadera, è immortalata l'intera sequenza che si è conclusa con l'omicidio del trentasettenneDinella notte tra mercoledì e giovedì con una ventina di fendenti sferrati con un paio di forbici dal nipote della titolare con la complicità dello zio. L'arrivo dello scooter L'orario della telecamera segna le 4 di notte, ma è evidentemente disallineato (come spesso capita con gli occhi elettronici) rispetto al momento in cui va in scena il tentativo di furto, qualche minuto prima delle 5.