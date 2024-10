Iltempo.it - IEG, innovazione sostenibile industria marittima al centro di MIT.EQ

(Di giovedì 17 ottobre 2024) RIMINI (ITALPRESS) – Italian Exhibition Group (IEG) lancia un nuovo appuntamento nel solco delle sue fiere Green&Technology: MIT.EQ “Marine Innovation Technology Equipment Expo”. MIT.EQ si svolgerà dal 5 al 7 marzo 2025 in contemporanea a KEY – The Energy Transition Expo, il principale evento europeo dedicato alle tecnologie e soluzioni integrate per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nel Mediterraneo, che nell'edizione 2024 ha registrato 53.157 presenze da 107 paesi e 837 espositori di cui il 33% esteri.Come spiega Marco Cecchini, Business Development Manager Italy & UE di IEG, “MIT.EQ sarà un evento fieristico di respiro internazionale dedicato ai professionisti dell', che nasce da una precisa esigenza del mercato: avere un focus sullo sviluppo e l'del settore.