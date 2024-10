I Menendez “non meritano l’ergastolo”, parla il procuratore distrettuale (Di giovedì 17 ottobre 2024) La serie Monster s di Ryan Murphy ha riacceso i fari sul caso di Erik e Lyle Menendez, i diretti interessati non hanno gradito la loro rappresentazione nello show di Netflix e per questo motivo il regista è intervenuto: “Metà della serie ruota intorno agli abusi che dicono di aver subito. Ho saputo che ci sono importanti novità sul loro caso ed è anche grazie alla serie se se ne sta parlando e non potrà che portare cose buone ai fratelli. Nello show abbiamo raccontato vari punti di vista, nessuno ha accusato Erik e Lyle o sminuito le loro versioni. Dovrebbero mandarmi dei fiori per l’enorme attenzione mondiale che la mia serie ha attirato su di loro. Molte persone si sono offerte di aiutarli”. Effettivamente come ha detto Ryan Murphy, ci sono delle importanti novità sul caso di Erik e Lyle. Biccy.it - I Menendez “non meritano l’ergastolo”, parla il procuratore distrettuale Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La serie Monster s di Ryan Murphy ha riacceso i fari sul caso di Erik e Lyle, i diretti interessati non hanno gradito la loro rappresentazione nello show di Netflix e per questo motivo il regista è intervenuto: “Metà della serie ruota intorno agli abusi che dicono di aver subito. Ho saputo che ci sono importanti novità sul loro caso ed è anche grazie alla serie se se ne stando e non potrà che portare cose buone ai fratelli. Nello show abbiamo raccontato vari punti di vista, nessuno ha accusato Erik e Lyle o sminuito le loro versioni. Dovrebbero mandarmi dei fiori per l’enorme attenzione mondiale che la mia serie ha attirato su di loro. Molte persone si sono offerte di aiutarli”. Effettivamente come ha detto Ryan Murphy, ci sono delle importanti novità sul caso di Erik e Lyle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il femminicidio di Dominique Dunne - l’altra storia vera dentro la serie sui fratelli Menendez - Era una promettente giovane attrice, che fu uccisa dal fidanzato. Era la figlia di Dominik Dunne, giornalista che, all’epoca del caso raccontato nella serie di Netflix, seguì la vicenda come cronista. (Vanityfair.it)

I fratelli Menendez - la recensione del documentario che racconta il caso dietro la serie - Il processo a Kyle ed Eric I fratelli Menendez si apre con una breve descrizione del caso – il brutale omicidio dei coniugi José e Kitty Menendez per mano dei loro due figli – per poi passare direttamente al processo che ha visto protagonisti Lyle ed Eric, e all’esplorazione del contesto familiare in cui i due ragazzi sono cresciuti, cercando di stabilire le possibili radici di tale violenza. (Cinemaserietv.it)

Monsters - la villa della serie Netflix non è dei Menendez : com’è la vera casa e a quanto è stata venduta - La casa degli orrori non è presente nella serie, girata in una proprietà vicina. La vera casa dei Menendez è stata venduta prima dell'uscita di Monsters.Continua a leggere . (Fanpage.it)