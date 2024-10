Giardini dell’Anfiteatro off limits. botta e risposta museo-Comune. Ma i tempi si allungano ancora (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arzezo, 17 ottobre 2024 – Ormai è botta e risposta tra la direttrice del museo Archeologico Maria Gatto e l’amministrazione comunale sulla chiusura dei Giardini dell’Anfiteatro. «Nessun aiuto da parte del Comune» aveva detto a La Nazione la direttrice Gatto alla ricerca dei mancanti 30mila euro necessari per i lavori di riapertura e messa in sicurezza delle piante pericolanti sul lato di via Crispi, dopo aver sistemato a maggio (ma non riaperto) la parte dei Giardini che insistono su via Margaritone e aver trovato uno sponsor per l’acquisto degli arredi. La questione è stretta tra i tempi lentissimi della burocrazia per accedere ai finanziamenti della direzione regionale dei musei e la speranza di un intervento istituzionale che metta uno sprint ai lavori. «Da palazzo Cavallo muro di gomma» aveva detto Gatto. Lanazione.it - Giardini dell’Anfiteatro off limits. botta e risposta museo-Comune. Ma i tempi si allungano ancora Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arzezo, 17 ottobre 2024 – Ormai ètra la direttrice delArcheologico Maria Gatto e l’amministrazione comunale sulla chiusura dei. «Nessun aiuto da parte del» aveva detto a La Nazione la direttrice Gatto alla ricerca dei mancanti 30mila euro necessari per i lavori di riapertura e messa in sicurezza delle piante pericolanti sul lato di via Crispi, dopo aver sistemato a maggio (ma non riaperto) la parte deiche insistono su via Margaritone e aver trovato uno sponsor per l’acquisto degli arredi. La questione è stretta tra ilentissimi della burocrazia per accedere ai finanziamenti della direzione regionale dei musei e la speranza di un intervento istituzionale che metta uno sprint ai lavori. «Da palazzo Cavallo muro di gomma» aveva detto Gatto.

Marco Donati e Valentina Sileno : “Giardini dell’anfiteatro. Dopo i ritardi e le lentezze burocratiche emerge anche il menefreghismo dell’amministrazione Ghinelli” - Gliele faremo avere comunque. Come abbiamo tristemente letto per il sottopasso allagato del Baldaccio. “I nodi vengono al pettine: giusto un mese fa abbiamo raccolto centinaia di firme di cittadini che chiedono a gran voce la riapertura dei giardini dell’anfiteatro. . Magari implementate, visto che abbiamo intenzione di replicare, meteo permettendo, nelle prossime settimane. (Lortica.it)

“Giardini dell’anfiteatro. Dopo i ritardi e le lentezze burocratiche emerge anche il menefreghismo dell’amministrazione Ghinelli” - . Avremmo voluto consegnarle al neoministro della Cultura Alessandro Giuli, annunciato ad Arezzo come ospite di una rassegna letteraria ma non è stato possibile per la sua assenza sopravvenuta. Vediamo se anche per l’anfiteatro lo scaricabarile è pronto a scattare”. Magari implementate, visto che abbiamo intenzione di replicare, meteo permettendo, nelle prossime settimane. (Lanazione.it)

Giardini dell’Anfiteatro - chiusi da più di un anno - L’audio video guida, tradotta in ben 7 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese), accompagna turisti e residenti per tutti i 40 minuti del percorso, stimolando curiosità ed interesse in luoghi e ricchezze della città, incentivando così una successiva visita di approfondimento che invita ad allungare la permanenza in città. (Lanazione.it)