Gasparri dopo la proiezione del film su Berlinguer: "Pellicola agiografica con lacune" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Berlinguer – La grande ambizione, Pellicola diretta da Andrea Segre che vede Elio Germano nei panni di Enrico Berlinguer, ha aperto la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Tra i presenti anche Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha commentato così il film sul leader politico: "Da antico militante politico ho visto con interesse e rispetto il film dedicato a Berlinguer, che ha inaugurato la Festa del Cinema di Roma. Ero già giovane attivista negli anni in cui Berlinguer guidava il partito comunista. Quindi il film mi è apparso interessante, proprio per la mia attenzione ai temi politici ai quali ho dedicato una vita, benché su posizioni molto diverse da quelle di Berlinguer. Ovviamente, non posso non rilevare l'intento agiografico di questa Pellicola.

Gasparri alla Festa del Cinema di Roma : “Aprire con Berlinguer? In sintonia col tappeto rosso” – Video - (Adnkronos) – Aprire la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma con il film su Berlinguer? “Beh, il tappeto è rosso, direi che l’idea è in sintonia col red carpet”. . Lo ha detto ieri all’Adnkronos il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, sul red carpet inaugurale della Festa del Cinema di Roma, che si è aperta con il film su Enrico Berlinguer diretto da Andrea Segre e ... (Dailyshowmagazine.com)

Alla Festa del Cinema scatta “l’operazione Berlinguer”. Gasparri : “Andrò - ma non sia una santificazione” - La decisione sta suscitando un certo interesse, anche in relazione all’ipotesi che Giorgia Meloni accetti l’invito del sindaco Roberto Gualtieri alla prima, fissata per il 16 ottobre. Un flusso di risorse continuato fino agli anni ‘80?. Berlinguer “trasformato in una bandiera della nobiltà della politica” “È come se il tempo, e la morte così simbolica sul campo dell’ennesima battaglia elettorale ... (Secoloditalia.it)

"Spero non sia una celebrazione retorica". Gasparri pronto a vedere il film su Berlinguer - “Poi, al tempo di Berlinguer, al Pci – evidenzia ancora il senatore azzurro - arrivavano finanziamenti illeciti da tre fonti. “Berlinguer. Siamo certi che, al di là della onestà personale ed individuale di Berlinguer, questa storia di corruzione che coinvolse il partito comunista sarà ricordata in questo film. (Iltempo.it)