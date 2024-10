“Forum Intergenerazionale di Coldiretti”: nuove idee e strategie per settore agricolo e società (Di giovedì 17 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre dalle ore 9,30, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria - Sala Federica Monteleone - Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria, si terrà il “Forum Intergenerazionale di Coldiretti”.L’iniziativa è promossa dai movimenti Coldiretti Federpensionati, Giovani Impresa Reggiotoday.it - “Forum Intergenerazionale di Coldiretti”: nuove idee e strategie per settore agricolo e società Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre dalle ore 9,30, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria - Sala Federica Monteleone - Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria, si terrà il “di”.L’iniziativa è promossa dai movimentiFederpensionati, Giovani Impresa

