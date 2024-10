Firenze, accoltella il figlio minorenne a un braccio: arrestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - accoltella il figlio minorenne a seguito di una lite ma viene bloccato dagli agenti. Ieri mattina la Polizia ha arrestato in zona Firenze Sud un 58enne di origine straniera con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo (accusato nella circostanza anche del reato di lesioni aggravate), intorno alle 8, avrebbe avuto una violenta lite dai contorni non meglio precisati con il figlio minorenne, nel corso della quale il giovane sarebbe stato accoltellato dal padre ad un braccio. L’episodio in questione, avvenuto di fronte anche ai fratellini della vittima, non sarebbe il primo subito dal minore, che già lo scorso anno, sempre a seguito di una lite, avrebbe riportato altre importanti lesioni con significative ripercussioni fisiche. Lanazione.it - Firenze, accoltella il figlio minorenne a un braccio: arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 -ila seguito di una lite ma viene bloccato dagli agenti. Ieri mattina la Polizia hain zonaSud un 58enne di origine straniera con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo (accusato nella circostanza anche del reato di lesioni aggravate), intorno alle 8, avrebbe avuto una violenta lite dai contorni non meglio precisati con il, nel corso della quale il giovane sarebbe statoto dal padre ad un. L’episodio in questione, avvenuto di fronte anche ai fratellini della vittima, non sarebbe il primo subito dal minore, che già lo scorso anno, sempre a seguito di una lite, avrebbe riportato altre importanti lesioni con significative ripercussioni fisiche.

Minore accoltellato in via Firenze : fermato un 18enne. L'accusa è di tentato omicidio - Il ragazzo, individuato a distanza di poche ore dai fatti dalle forze dell’ordine, non era rientrato a casa stanotte. . Fermato dalla polizia un 18enne ritenuto il presunto aggressore del 15enne accoltellato nella serata di ieri, martedì primo ottobre, in via Firenze. L'accusa è di tentato omicidio. (Ilpescara.it)

È un ragazzo di soli 15 anni l'accoltellato in via Firenze - È un ragazzo di soli 15 anni la persona che è stata accoltellata in via Firenze a Pescara nella serata di martedì 1 ottobre. Il 15enne, dopo essere stato raggiunto da alcuni fendenti al braccio e all'addome, è entrato sanguinante nella farmacia Mignella all'angolo con via Trieste per chiedere... (Ilpescara.it)

Sangue in via Firenze - accoltellato un uomo [FOTO] - Un uomo sarebbe stato accoltellato questa sera, martedì primo ottobre, in via Firenze all’altezza di via Trieste. Ferito e portato in ospedale da un’ambulanza, sembra che le sue condizioni non siano gravi. Visibile secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la macchia di sangue lasciata sulla... (Ilpescara.it)