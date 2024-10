Fedez sparito dai social, ha una nuova fidanzata? (Di giovedì 17 ottobre 2024) La calma dopo la tempesta. Ormai quando Fedez non posta per qualche giorno sui suoi social ci si chiede che fine abbia fatto o cosa stia succedendo. Una reazione probabilmente figlia dell’esposizione, mediatica e non, di cui il fresco 35enne di Rozzano ha potuto godere (in particolare) negli ultimi 12 mesi. Chiara Ferragni riceve il tapiro e punge Fedez: “Noi coppia aperta? Non lo sapevo”. E il rapper non replica Prima la separazione con Chiara Ferragni, con le relative testimonianze del cambio di vita tra cane e arredo della nuova casa, poi il raid punitivo sotto casa del personal trainer Cristiano Iovino e il contestuale ritorno sulla scena musicale con i nuovi brani e il dissing con TonyEffe. Federico Lucia nell’ultimo anno è stato costantemente sotto i riflettori. Quotidiano.net - Fedez sparito dai social, ha una nuova fidanzata? Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) La calma dopo la tempesta. Ormai quandonon posta per qualche giorno sui suoici si chiede che fine abbia fatto o cosa stia succedendo. Una reazione probabilmente figlia dell’esposizione, mediatica e non, di cui il fresco 35enne di Rozzano ha potuto godere (in particolare) negli ultimi 12 mesi. Chiara Ferragni riceve il tapiro e punge: “Noi coppia aperta? Non lo sapevo”. E il rapper non replica Prima la separazione con Chiara Ferragni, con le relative testimonianze del cambio di vita tra cane e arredo dellacasa, poi il raid punitivo sotto casa del personal trainer Cristiano Iovino e il contestuale ritorno sulla scena musicale con i nuovi brani e il dissing con TonyEffe. Federico Lucia nell’ultimo anno è stato costantemente sotto i riflettori.

