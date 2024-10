Farmaci, Egualia: “Equivalenti essenziali per patologie croniche complesse” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Osservatorio Nomisma, 'ruolo cruciale nel mitigare carenze garantendo disponibilità di alternative per 80% medicinali a rischio' In tema di acceso alle cure, i Farmaci Equivalenti non solo hanno abbassato i costi, ma hanno anche aumentato la produzione di terapie per malattie croniche e gravi. Gli Equivalenti sono sempre più essenziali per la cura delle patologie Sbircialanotizia.it - Farmaci, Egualia: “Equivalenti essenziali per patologie croniche complesse” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Osservatorio Nomisma, 'ruolo cruciale nel mitigare carenze garantendo disponibilità di alternative per 80% medicinali a rischio' In tema di acceso alle cure, inon solo hanno abbassato i costi, ma hanno anche aumentato la produzione di terapie per malattiee gravi. Glisono sempre piùper la cura delle

Farmaci - Osservatorio Nomisma : "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" - Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Eliminare il payback sui farmaci rimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere, c . (Ilgiornaleditalia.it)

Farmaci - Osservatorio Nomisma : "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti"

Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Eliminare il payback sui farmaci rimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere

