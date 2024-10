F1 GP Stati Uniti Austin in chiaro | orari programma e come seguirlo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La F1 torna in azione dopo tre settimane di stop, volando oltreoceano in occasione del Gran Premio degli. Il Paese a stelle e strisce ospita un totale di tre appuntamenti nel corso della stagione, con il Circus che ha già dato spettacolo per le strade di Miami alcuni mesi fa. Adesso è il turno del Texas, dove si trova l’iconico circuito del COTA, ad. La corsa di casa del team Haas andrà in scena tra il 18 e il 20 ottobre, con un format straordinario. Torna, infatti, per la quarta volta nel 2024, la gara sprint. Il fine settimana di gara vedrà team e piloti seguire un ritmo serrato, con una sola sessione di prove libere, due qualifiche e poi due gare. Il weekend, disponibile su Sky previo abbonamento, sarà visibile anche insul canale di Tv8, che però non trasmetterà le prove libere.