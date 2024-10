Eurocup donne, la Dinamo Sassari corsara in Belgio: Mechelen battuto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda vittoria in Eurocup femminile per la Dinamo Sassari. La squadra sarbda ha la meglio sul Kangoeroes Mechelen per 60-76; le ragazze di Antonello Restivo hanno 24 punti e 8 rimbalzi da Taylor Sparkle, 13 da Pastrello e 11 da Gonzales per il secondo successo in due partite continentali Primo quarto in cui, dopo un po’ di assestamento, arriva un parziale di 9-0 in favore della Dinamo: apre la tripla di Carangelo, poi Taylor e Begic spediscono le sarde avanti al 4?. Ma lì l’attacco si inceppa e le belghe mettono il naso avanti con le triple di Nauwelaers ed Hanson (17-12 al 7?). Sassari rimane però a contatto con la solita Sparkle e Pastrello per il 23-18 del 10?. Partenza a razzo per le ragazze di Restivo nel secondo quarto: break di 7-0 in due minuti e risultato ribaltato sul 23-27 con il successivo appoggio di Gonzales. Oasport.it - Eurocup donne, la Dinamo Sassari corsara in Belgio: Mechelen battuto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda vittoria infemminile per la. La squadra sarbda ha la meglio sul Kangoeroesper 60-76; le ragazze di Antonello Restivo hanno 24 punti e 8 rimbalzi da Taylor Sparkle, 13 da Pastrello e 11 da Gonzales per il secondo successo in due partite continentali Primo quarto in cui, dopo un po’ di assestamento, arriva un parziale di 9-0 in favore della: apre la tripla di Carangelo, poi Taylor e Begic spediscono le sarde avanti al 4?. Ma lì l’attacco si inceppa e le belghe mettono il naso avanti con le triple di Nauwelaers ed Hanson (17-12 al 7?).rimane però a contatto con la solita Sparkle e Pastrello per il 23-18 del 10?. Partenza a razzo per le ragazze di Restivo nel secondo quarto: break di 7-0 in due minuti e risultato ribaltato sul 23-27 con il successivo appoggio di Gonzales.

