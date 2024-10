“Doveva essere il rinforzo del Real”, ora gioca nel Napoli: rivelazione sull’acquisto estivo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Svelato un retroscena a sorpresa su un giocatore della SSC Napoli, indicato in Spagna nei mesi scorsi come possibile rinforzo per il Real Madrid. Il Napoli prosegue la sua preparazione in vista della prossima sfida del campionato di Serie A contro l‘Empoli, valida per l’ottava giornata. Il tecnico Antonio Conte sa bene che la trasferta in terra toscana può rappresentare un ostacolo di non poco conto per la compagine azzurra, che difficilmente è tornata a casa con delle soddisfazioni dal Castellani. Per quanto riguarda la formazione, sembrano esserci pochi dubbi: spazio all’undici titolare solito, con le uniche variazione legate a Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, chiamati a scendere in campo dal primo minuto in luogo degli acciaccati Stanislav Lobotka e Mathias Olivera. Spazionapoli.it - “Doveva essere il rinforzo del Real”, ora gioca nel Napoli: rivelazione sull’acquisto estivo Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Svelato un retroscena a sorpresa su untore della SSC, indicato in Spagna nei mesi scorsi come possibileper ilMadrid. Ilprosegue la sua preparazione in vista della prossima sfida del campionato di Serie A contro l‘Empoli, valida per l’ottava giornata. Il tecnico Antonio Conte sa bene che la trasferta in terra toscana può rappresentare un ostacolo di non poco conto per la compagine azzurra, che difficilmente è tornata a casa con delle soddisfazioni dal Castellani. Per quanto riguarda la formazione, sembrano esserci pochi dubbi: spazio all’undici titolare solito, con le uniche variazione legate a Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, chiamati a scendere in campo dal primo minuto in luogo degli acciaccati Stanislav Lobotka e Mathias Olivera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Napoli - a gennaio nuovo rinforzo per la difesa di Conte dalla Serie A - Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, la società partenopea sarebbe al lavoro per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo di Antonio Conte già a gennaio. Il calciomercato Napoli è stato senza dubbio quello più animato della sessione estiva, in Italia e non solo, ma il club azzurro potrebbe essere pronto a regalare ad Antonio Conte […]. (2anews.it)

Edoardo Della Salandra firma con il Napoli : nuovo rinforzo per la Primavera azzurra - Il club umbro ha deciso di non rinnovare il suo vincolo contrattuale, aprendo così le porte a nuove opportunità. Edoardo Della Salandra è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. it. . L’attaccante classe 2005, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha trovato la sua nuova destinazione dopo aver giocato l’ultima stagione con la Ternana. (Dailynews24.it)

Mercato Napoli - tutto fatto per il colpo : Conte gongola - nuovo rinforzo in arrivo - Dopo il brutto ko all’esordio contro il Verona la squadra ha reagito e al debutto in campionato al Maradona ha ottenuto un importante e convincente successo. Intanto la società lavora per chiudere gli ultimi colpi in entrata e negli ultimi minuti ci sono state importanti novità. Il club partenopeo, dopo aver perfezionato l’arrivo di Lukaku, ha trovato l’accordo ed ha chiuso per il centrocampista ... (Spazionapoli.it)