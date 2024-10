Donna uccisa a colpi di arma da fuoco in un negozio di alimentari

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) SAN CASCIANO VAL DI PESA – Dramma a Chiesanuova, frazione collinare di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Unadi 59 anni è statadidain undi. Il responsabile, secondo le prime indicazioni investigative, potrebbe essere una persona della sua cerchia familiare, un nipote, che si sarebbe barricato in casa. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente raccolto le testimonianze degli abitanti e chiuso un tratto della strada provinciale Volterrana sia per i rilievi sia per la ricerca del responsabile. I militari hanno deciso di circondare l’edificio dentro il quale dovrebbe essere il responsabile dell’omicidio in attesa di fare irruzione per assicurarlo alla giustizia. L’uomo sarebbe ancorato.