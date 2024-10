Ddl Sicurezza, i penalisti in sciopero (Di giovedì 17 ottobre 2024) 17.35 sciopero di tre giorni, 4-5-6 novembre, dei penalisti contro il Ddl Sicurezza. Lo ha proclamato l'Unione delle Camere penali,che ravvisa nel Ddl una "matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi e ai danni dei soggetti più deboli". Inoltre ritiene che viola il principio di ragionevolezza,eguaglianza e proporzionalità introducendo "una iniqua scala valoriale" dei beni da tutelare. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 17.35di tre giorni, 4-5-6 novembre, deicontro il Ddl. Lo ha proclamato l'Unione delle Camere penali,che ravvisa nel Ddl una "matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi e ai danni dei soggetti più deboli". Inoltre ritiene che viola il principio di ragionevolezza,eguaglianza e proporzionalità introducendo "una iniqua scala valoriale" dei beni da tutelare.

Ddl Sicurezza - la protesta degli avvocati penalisti : proclamato lo sciopero - La principale critica è relativa all’eccessivo rigore punitivo applicato anche ai reati di minore gravità , che «colpisce soprattutto i soggetti più deboli della società , contravvenendo ai principi di uguaglianza e proporzionalità sanciti dalla Costituzione». Durante i tre giorni di sciopero, gli avvocati si asterranno dalle udienze e da ogni attività legata ai procedimenti penali. (Lettera43.it)

Ddl sicurezza : penalisti proclamano 3 giorni di sciopero - Sciopero di tre giorni dei penalisti contro il ddl Sicurezza. A proclamarlo l'Unione delle Camere penali , secondo cui il provvedimento ha una "matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli". (Quotidiano.net)

Il ddl sicurezza è "populista e illiberale" : i penalisti in stato di agitazione -  In particolare, la critica delle camere penali si riferisce alla nuova fattispecie di reato di “rivolta in istituto penitenziario”, capace di imporsi sulla fedina penale di un detenuto anche in caso di condotte non violente di semplice disobbedienza, che rischia di esporsi “a una applicazione arbitraria” a causa della sua complessiva indeterminatezza. (Ilfoglio.it)