Ilrestodelcarlino.it - Dalla Giunta alla Sgds: illuminazione da rifare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Servizi di miglioramento ed efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti dipubblica comunale – indirizzi" Questa la denominazione dell’argomento all’ordine del giorno dellamunicipale riunitasi lo scorso 4 ottobre. Nessuna concreta decisione è stata assunta comunque è già importante che i pubblici amministratori incomincino a parlarne. Probabilmente sotto la spinta delle proteste della gente che è stufa di vivere in una città scarsamente illuminata, quindi buia e in cui i black out sono all’ordine del giorno. Questo perché gli impianti sono vecchi e fatiscenti, per cui necessitano di un intervento di riqualificazione.