Da Snam primo Transition Plan, roadmap verso net zero al 2050 (Di giovedì 17 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – La Presidente Monica de Virgiliis e l’Amministratore Delegato Stefano Venier presentano il primo Transition Plan di Snam, una roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al 2050, e le relative azioni e risorse per sostenere la transizione energetica del Gruppo e la decarbonizzazione del Paese.Il Transition Plan, approvato dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia l’impegno di Snam per la decarbonizzazione e il miglioramento della biodiversità, in coerenza con la strategia e il profilo di investimenti della società. Il documento sarà costantemente aggiornato per riflettere l’evoluzione del sistema energetico, compresi l’innovazione tecnologica e i risultati ottenuti durante questo percorso. Unlimitednews.it - Da Snam primo Transition Plan, roadmap verso net zero al 2050 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – La Presidente Monica de Virgiliis e l’Amministratore Delegato Stefano Venier presentano ildi, unatrasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al, e le relative azioni e risorse per sostenere la transizione energetica del Gruppo e la decarbonizzazione del Paese.Il, approvato dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia l’impegno diper la decarbonizzazione e il miglioramento della biodiversità, in coerenza con la strategia e il profilo di investimenti della società. Il documento sarà costantemente aggiornato per riflettere l’evoluzione del sistema energetico, compresi l’innovazione tecnologica e i risultati ottenuti durante questo percorso.

