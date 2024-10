Da Kate Middleton a Meghan Markle: i migliori royal look d’autunno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è mai troppo presto per studiare i trend moda. Casual o eleganti, facilmente replicabili, fra i look autunnali da replicare ci sono quelli dei royal d’Europa. Mary di Danimarca ha optato per una mise sui toni del viola firmata Soeren Le Schmidt composta da: cappotto abito con fascia e guanti. Letizia di Spagna ha indossato un abito in crepe, con maniche e orlo della gonna in pizzo traforato, insieme a delle slingback argentate Magrit mentre Kate Middleton ha scelto cappotto doppiopetto di Alexander McQueen, abito a pois di Whistles, pump Gianvito Rossi e clutch firmata Emmy London. Meghan Markle ha optato per camicia bicolore di Marie Marot x J.Crew, pantaloni ampi, cintura e pump Manolo Blahnik. Charlène di Monaco ha optato per un completo in maglia a coste, composto da maglione con maniche a palloncino e gonna midi dal taglio dritto. Amica.it - Da Kate Middleton a Meghan Markle: i migliori royal look d’autunno Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è mai troppo presto per studiare i trend moda. Casual o eleganti, facilmente replicabili, fra iautunnali da replicare ci sono quelli deid’Europa. Mary di Danimarca ha optato per una mise sui toni del viola firmata Soeren Le Schmidt composta da: cappotto abito con fascia e guanti. Letizia di Spagna ha indossato un abito in crepe, con maniche e orlo della gonna in pizzo traforato, insieme a delle slingback argentate Magrit mentreha scelto cappotto doppiopetto di Alexander McQueen, abito a pois di Whistles, pump Gianvito Rossi e clutch firmata Emmy London.ha optato per camicia bicolore di Marie Marot x J.Crew, pantaloni ampi, cintura e pump Manolo Blahnik. Charlène di Monaco ha optato per un completo in maglia a coste, composto da maglione con maniche a palloncino e gonna midi dal taglio dritto.

