Comunicare arte o scienza? I due aspetti spesso divergono

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Negli USA è fin dalla prima metà del secolo scorso cheè considerato una materia di insegnamento. Come presentare una notizia all’opinione pubblica non è mai stato un compito facile. Se si tratta di mezzi (giornali, tv e altro) di organi di partito o di enti pubblici e privati, tutto può confluire nel bacino dove attingono i diretti interessati il più delle volte solo loro. Fino ai limiti del lecito e non offendendo nessuno e non danneggiando niente. In ogni caso, chi per professione si dedica alla informazione, deve comunque pararsi dalla gragnola di messaggi di quanti, ai piani alti degli edifici del potere, vogliono che una notizia rilevante sia divulgata in un modo “utile” e diverso. Mettendo in evidenza così un aspetto al posto di un altro della stessa vicenda.