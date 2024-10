Ilgiorno.it - Cinquecento lecchesi alla ricerca di una casa popolare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lecco, 17 ottobre 2024 –hanno presentato domanda per una delle 2.200 case popolari disponibili in provincia. La maggior parte sono assegnate e occupate, ma 250 risultano sfitte perché da ristrutturare. Se disponibili, le liste di attesa verrebbero dimezzate, in un territorio dove, complice il turismo di massa, il costo delle abitazioni in affitto è in aumento dal 7 all’11% a seconda delle zone, con prezzi intorno ai 10 euro al metro quadrato.