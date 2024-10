Caso Mbappé, media francesi: ha avuto relazione con svedese, ma consensuale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo quanto riferiscono i media francesi, in particolare Le Parisien e RMC Sport, Kylian Mbappé avrebbe effettivamente avuto una relazione sessuale con una donna svedese, ma ritiene di avere le prove che questo rapporto sia stato assolutamente consensuale, tanto da dubitare fortemente che la donna che lo accusa di stupro a Stoccolma sia la stessa con cui ha trascorso la notte. L’attaccante del Real Madrid ha infatti dei messaggi scritti e ricevuti dalla giovane che testimonierebbero, sia prima che dopo il rapporto intimo, una consensualità di intenti e un tenore “positivo” delle conversazioni. La stampa transalpina sottolinea inoltre che nel cerchio degli amici, dei familiari e delle persone attorno al giocatore, si sia ormai convinti che la vicenda sarà lunga, difficile e penalizzante nei riguardi dell’immagine del capitano della nazionale francese, come riporta l’Ansa. C’è di più. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo quanto riferiscono i, in particolare Le Parisien e RMC Sport, Kylianavrebbe effettivamenteunasessuale con una donna, ma ritiene di avere le prove che questo rapporto sia stato assolutamente, tanto da dubitare fortemente che la donna che lo accusa di stupro a Stoccolma sia la stessa con cui ha trascorso la notte. L’attaccante del Real Madrid ha infatti dei messaggi scritti e ricevuti dalla giovane che testimonierebbero, sia prima che dopo il rapporto intimo, una consensualità di intenti e un tenore “positivo” delle conversazioni. La stampa transalpina sottolinea inoltre che nel cerchio degli amici, dei familiari e delle persone attorno al giocatore, si sia ormai convinti che la vicenda sarà lunga, difficile e penalizzante nei riguardi dell’immagine del capitano della nazionale francese, come riporta l’Ansa. C’è di più.

