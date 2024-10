Carlos Sainz chiarisce: “Austin sarà un test probante per la Ferrari” (Di giovedì 17 ottobre 2024) test di verifica in vista di Austin. La Ferrari capirà chi è per l’appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’anno scorso questa criticità del bouncing fu evidente al punto che il monegasco Charle Leclerc venne squalificato, come Lewis Hamilton con la Mercedes. Dopo aver conquistato la pole-position, infatti, Leclerc ed Hamilton furono sanzionati in gara per l’eccessiva usura del fondo. Pertanto, a Maranello hanno lavorato per non replicare l’esperienza, nella consapevolezza che il fenomeno delle oscillazioni potrebbe avere degli effetti altamente negativi. Da questo punto di vista, la riasfaltatura del tracciato in Texas, per minimizzare gli avvallamenti tipici della pista degli States, è una buona notizia, però da stabilire i riflessi in termini di degrado delle gomme. Oasport.it - Carlos Sainz chiarisce: “Austin sarà un test probante per la Ferrari” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di verifica in vista di. Lacapirà chi è per l’appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’anno scorso questa criticità del bouncing fu evidente al punto che il monegasco Charle Leclerc venne squalificato, come Lewis Hamilton con la Mercedes. Dopo aver conquistato la pole-position, infatti, Leclerc ed Hamilton furono sanzionati in gara per l’eccessiva usura del fondo. Pertanto, a Maranello hanno lavorato per non replicare l’esperienza, nella consapevolezza che il fenomeno delle oscillazioni potrebbe avere degli effetti altamente negativi. Da questo punto di vista, la riasfaltatura del tracciato in Texas, per minimizzare gli avvallamenti tipici della pista degli States, è una buona notizia, però da stabilire i riflessi in termini di degrado delle gomme.

F1 - GP USA 2024. Riparte l’inseguimento di Norris a Verstappen. La Ferrari all’esame Austin - Verstappen è in affanno a causa dell’implosione prestazionale della Red Bull. Monza aveva riacceso la speranza di lottare per il Mondiale Costruttori, ma quanto accaduto tra Baku e Marina Bay potrebbe aver già soffocato quella fiammella. Se, ipoteticamente, il britannico vincesse tutte le gare, primeggiasse in tutte le Sprint e realizzasse tutti i giri veloci, a Super Max sarebbe “sufficiente” ... (Oasport.it)

Ferrari ad Austin per un doppio touchdown - Con questo format di week end, non di rado Leclerc si è trovato bene. Staremo a vedere. Naturalmente a patto…che funzionino! Serra. Sono i punti di vantaggio di Max Verstappen su Lando Norris nella classifica piloti. Le novità. Per tutta l’estate la McLaren è stata superiore alla Red Bull. I Bibitari, ormai orfani di Adrian Newey, portano in Texas una nuova versione della monoposto: non ... (Sport.quotidiano.net)

F1 ad Austin - Vasseur “Ferrari carica - ancora tutto aperto” - Dopo la pausa autunnale, la Formula 1 attraversa l’oceano Atlantico per la prima tappa della tripletta americana, il Gran Premio degli Stati Uniti, che va in scena sull’iconico Circuit of the Americas (COTA) di Austin, teatro del 19° appuntamento stagionale. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 30). MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Si riprende negli States per un finale di stagione che si ... (Unlimitednews.it)