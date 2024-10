Borsa: l'Europa apre in rialzo in attesa della Bce (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la seduta in rialzo in attesa della riunione della Bce sulla politica monetaria. Gli analisti prevedono un ulteriore taglio dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche i primi dati delle trimestrali che mostrano risultati tra luce e ombre. Apertura in rialzo per Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,24%). Poco mossa Londra (+0,02%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo in attesa della Bce Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la seduta ininriunioneBce sulla politica monetaria. Gli analisti prevedono un ulteriore taglio dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche i primi dati delle trimestrali che mostrano risultati tra luce e ombre. Apertura inper Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,24%). Poco mossa Londra (+0,02%).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borse - Piazza Affari in rialzo in attesa della Fed - positivi anche gli altri mercati europei - . In Asia, Shanghai è rimasta chiusa per festività , mentre Hong Kong ha registrato un aumento e Tokyo ha concluso gli scambi in rosso. Spread a 135 punti L’apertura di oggi ha visto un leggero calo dello spread tra i BTp e i Bund. 720 punti. A Piazza Affari, Unicredit è salita dello 0,49% raggiungendo i 37,28 euro. (Quifinanza.it)

Borsa : Europa in rialzo in attesa dei tassi Bce - Milano +0 - 9% - La migliore oggi è Francoforte (+1,15%), seguita da Madrid (+1,05%), Milano (+0,9%), Londra (+0,76% e Parigi (+0,64%), positivi i future Usa. Attese negli Usa anche le richieste di sussidi di disoccupazione, seguite dall'indice dei prezzi alla produzione. Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,77 sterline, mentre si indebolisce lo yen a 142,56 sul biglietto verde. (Quotidiano.net)

Borsa : Europa in rialzo in attesa dei tassi Bce - Milano +0 - 9% - In arrivo anche la fiducia dei consumatori tedeschi (indice Pcsi), francesi e spagnoli e nel pomeriggio di quelli americani. Svetta Tim (+7,5%) in Piazza Affari dopo la raccomandazione d'acquisto e il prezzo obiettivo degli analisti di Bofa, mentre appare piuttosto piatto il resto del settore, con Swisscom in calo dello 0,18% dopo l'avvio dell'indagine approfondita dell'Antitrust ... (Quotidiano.net)