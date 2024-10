Ballando con le Stelle, Morgan commenta la partecipazione di Anna Lou Castoldi: "Ha sorpreso pure me che la conosco" (Di giovedì 17 ottobre 2024) "In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione Ballando con le Stelle" Morgan a Fanpage, ha commentato per la prima volta l'avventura televisiva della figlia del dacing show di Rai1 Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Morgan commenta la partecipazione di Anna Lou Castoldi: "Ha sorpreso pure me che la conosco" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figliaLou nella trasmissionecon lea Fanpage, hato per la prima volta l'avventura televisiva della figlia del dacing show di Rai1

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mi dà grande gioia quello che fa mia figlia Anna Lou Castoldi a Ballando con Le Stelle. Se sa cantare e ballare lo deve a sua mamma Asia Argento” : parla Morgan - Poi ecco che arriva un riconoscimento per la mamma, Asia Argento: “Io ho contribuito in parte, perché con me è stata a stretto contatto nei primi quattro anni di vita, cioè in quel momento dell’ imprinting in cui si forma la personalità, il carattere, mentre per tutta la fase di crescita, in cui invece si acquisisce l’aspetto culturale, ci siamo persi di vista. (Ilfattoquotidiano.it)

Morgan commenta per la prima volta la figlia Anna Lou a Ballando con le Stelle 19 : le sue parole - Morgan ha poi concluso: Tutto quello che lei porta lo ha conquistato da sola, lo ha cercato, lo ha conosciuto lo ha studiato, lo ha scoperto, perché sia io che sua madre abbiamo fatto in modo che il mondo in cui l’abbiamo accolta fosse un mondo del cuore, seppur con tutti gli errori che possono compiere dei genitori, ma tenendo sempre ferma la fiducia nella parola come strumento benefico e ... (Isaechia.it)

Morgan : “Mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna-Lou a Ballando con le stelle” - Fanpage. Continua a leggere . Poi il messaggio per Asia Argento: "Se Anna-Lou sa suonare, cantare e conosce moltissime cose, incluse il mondo, le lingue e la letteratura, lo deve a sua madre, non a me". it anticipa il commento del cantautore sul percorso di Anna-Lou Castoldi a Ballando: "Pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile". (Fanpage.it)