Assobirra: “Ridurre in manovra le accise di 2 centesimi e sconti per birrifici artigianali” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In vista dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025, Assobirra chiede al Governo di Ridurre le accise sulla birra di 2 centesimi e ripristinare gli sconti per i birrifici artigianali fino 60 mila ettolitri. Con questa misura, le accise scenderebbero a 2,97 euro per ettolitro grado Plato, cioè il livello precedente all’ultimo aumento, considerando Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In vista dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025,chiede al Governo dilesulla birra di 2e ripristinare gliper ifino 60 mila ettolitri. Con questa misura, lescenderebbero a 2,97 euro per ettolitro grado Plato, cioè il livello precedente all’ultimo aumento, considerando

