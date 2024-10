Ascoli-Perugia: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Incrocio tra deluse, quello valido per la decima giornata del Girone B di Serie C. Sia Ascoli che Perugia, pronte ad affrontarsi al `Del Du Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Incrocio tra deluse, quello valido per la decima giornata del Girone B di Serie C. Siache, pronte ad affrontarsi al `Del Du

Ascoli-Perugia vale già tantissimo. Le due squadre a caccia del riscatto - Un punto in cinque partite in C è un trend che non si faceva registrare da tantissimo tempo. Il Picchio, nonostante qualche difficoltà incontrata all’inizio del torneo ottenne tre punti importantissimi (1-0) con la sontuosa giocata di Cacia che, pescato in profondità da Bellomo, ebbe la meglio sul diretto marcatore e beffò il portiere avversario con un sontuoso pallonetto. (Sport.quotidiano.net)

Ascoli - obiettivo battere il Perugia. Duro scontro tra tifosi e società - Circa una trentina i sostenitori del Picchio che al centro del campo si sono confrontati con il gruppo. Duro faccia a faccia tra tifosi e squadra. Ai giocatori e al tecnico Di Carlo è stato chiesto di provvedere a dare un’immediata inversione di tendenza rispetto a quanto andato in archivio fino al recente e amore ko di Terni per 3-1. (Sport.quotidiano.net)

