Ascensore rotto da 8 mesi e l'inquilino invalido costretto a scendere e salire con le stampelle (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Ascensore è guasto da febbraio: non si ferma al quarto piano dover vive un inquilino invalido che, per uscire di casa e svolgere le sue commissioni quotidiane, è costretto a scendere al terzo piano a prendere l’Ascensore. Il fatto succede a Monza, in un condominio comunale. La segnalazione, già Monzatoday.it - Ascensore rotto da 8 mesi e l'inquilino invalido costretto a scendere e salire con le stampelle Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’è guasto da febbraio: non si ferma al quarto piano dover vive unche, per uscire di casa e svolgere le sue commissioni quotidiane, èal terzo piano a prendere l’. Il fatto succede a Monza, in un condominio comunale. La segnalazione, già

