Ardea tentato furto in un supermercato | ladri messi in fuga dai vigilantes

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024- Unnella notte tra lunedì e martedì ad un. Oggi verrà presentata la denuncia ai carabinieri.è ancora preda della malavita: casi del genere si sono verificati anche in questo fine settimana. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno scassinato una finestra delall’interno del quartiere “Colle Romito” in zona “Caffarella”. Isono saliti sul tetto dopo aver divelto qualche metro quadrato di tetto per averci camminato sopra, sono scesi su un terrazzo e da lì hanno scassinato una finestra e sono entrati senza rubare nulla, solo tanto rumore. Malgrado la distanza- da un posto di guardia il vigilante avrebbe udito il rumore. Lo scasso sembra essere avvenuto in una parete posteriore rispetto al posto di guardia dei due vigilanti disarmati.