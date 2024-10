Apericena e party in maschera: la festa di Halloween al circolo unificato dell'esercito (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024 notte di Halloween al circolo unificato dell'esercito in piazza Sant'Oliva 25, a Palermo. Si comincia con l'Apericena, con inizio alle ore 19,30, a cura degli chef del circolo, e a seguire dance party in maschera. Dress code: horror style, ma anche libero. Alla consolle dj Palermotoday.it - Apericena e party in maschera: la festa di Halloween al circolo unificato dell'esercito Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024 notte dialin piazza Sant'Oliva 25, a Palermo. Si comincia con l', con inizio alle ore 19,30, a cura degli chef del, e a seguire dancein. Dress code: horror style, ma anche libero. Alla consolle dj

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lunaspina Caruso, da artista di strada in Sicilia ai riflettori di X Factor - Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Con la sua incredibile voce e il suo carattere solare Lunaspina Caruso aveva conquistato il pu ... (mondopalermo.it)

No Polinari, no party: l'attaccante in gol da quattro gare consecutive - No Polinari, no party. Momento top per l'attaccante biancoceleste che avviato la nuova stagione a suon di gol: sei le reti in queste prime giornate di campionato e vetta della classifica marcatori ... (gazzettaregionale.it)

Forme 2024: Bergamo capitale del formaggio italiano - Presentata nona edizione di FORME a Bergamo, dedicata al formaggio e alla cultura lattiero-casearia italiana, con eventi e masterclass dal 18 al 20 ottobre ... (horecanews.it)