Amianto: oltre 1.500 morti l'anno in Italia, la salute pubblica rimane in allerta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema dell'Amianto continua a sollevare serie preoccupazioni in Italia, evidenziato dai dati recenti rilasciati dall'Istituto Superiore di Sanità . Tra il 2010 e il 2020, ogni anno si sono registrati in media 1.545 decessi a causa del mesotelioma, una malattia direttamente collegata all'esposizione a questo materiale pericoloso. La problematica dell'Amianto, con l'adozione della legge 257/92 che ha vietato il suo utilizzo, ha mostrato un miglioramento nel tasso di mortalità tra i giovani, mentre le regioni a maggiore incidenza mostrano risultati allarmanti. La gravità della mortalità per mesotelioma in Italia Il nuovo rapporto dell'Iss, intitolato "Impatto dell'Amianto sulla mortalità. Italia, 2010-2020", rivela dati inquietanti riguardo alla mortalità per mesotelioma nel Paese. In media, l'analisi ha registrato annualmente 1.

