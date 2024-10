A Napoli i procedimenti per violenza di genere raggiungono numeri allarmanti: ecco i dati del Tribunale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il fenomeno della violenza di genere è un tema di crescente rilevanza per la società italiana, soprattutto alla luce degli ultimi dati emersi dal Tribunale di Napoli. Circa 6.500 procedimenti iscritti evidenziano la gravità del problema, mentre il recente convegno “Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere – dalla repressione alla percezione e prevenzione del fenomeno“, organizzato dalla Corte d’Appello e dalla Procura Generale, ha avuto l’obiettivo di discutere e affrontare questa complessità giuridica e sociale. Alla manifestazione hanno partecipato figure di spicco come il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, sottolineando l’importanza del dialogo tra istituzioni e forze dell’ordine. Gaeta.it - A Napoli i procedimenti per violenza di genere raggiungono numeri allarmanti: ecco i dati del Tribunale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il fenomeno delladiè un tema di crescente rilevanza per la società italiana, soprattutto alla luce degli ultimiemersi daldi. Circa 6.500iscritti evidenziano la gravità del problema, mentre il recente convegno “Scenari giuridici e sociali delle violenze di– dalla repressione alla percezione e prevenzione del fenomeno“, organizzato dalla Corte d’Appello e dalla Procura Generale, ha avuto l’obiettivo di discutere e affrontare questa complessità giuridica e sociale. Alla manifestazione hanno partecipato figure di spicco come il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, sottolineando l’importanza del dialogo tra istituzioni e forze dell’ordine.

