Xbox Series X: Nuovo Hardware per modello Refresh (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sul mercato a quanto pare vi è un Nuovo modello di Xbox Series X, il quale presenta al suo interno un Hardware aggiornato, migliorato e modificato rispetto i vecchi, il quale mira a rendere la produttività e le prestazioni della console più efficienti, oltre a scaldare e consumare meno. Uno Youtuber svela il Nuovo Hardware Xbox Series X Stando a quanto svelato dallo Youtuber, il Nuovo Hardware Xbxo Series X si distingue per la presenza di un chip 6nm, il quale riduce il consumo di energia, rispetto il vecchio modello. Dopo aver condotto dei testi, è emerso che il modello consuma 15 watt in meno, passano da 167 a 151 watt, un risparmio modesto ma efficiente nel complesso. Altro cambiamento risiede nel sistema di raffreddamento, addio al Vapor Chamber in sostituzione di un sistema a tubi di rame, soluzione tradizionale e meno costosa ma allo stesso tempo efficiente.

