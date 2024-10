Urso rilancia il nucleare in Italia: “Sarà utile anche per i piani industriali” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha voluto ricordare come la costruzione di centrali nucleari in Italia possa permettere al settore industriale di espandersi ed ottenere investimenti, tornando quindi ad essere competitivo a livello europeo L'articolo Urso rilancia il nucleare in Italia: “Sarà utile anche per i piani industriali” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Urso rilancia il nucleare in Italia: “Sarà utile anche per i piani industriali” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha voluto ricordare come la costruzione di centrali nucleari inpossa permettere al settore industriale di espandersi ed ottenere investimenti, tornando quindi ad essere competitivo a livello europeo L'articoloilin: “per i” proviene da Il Difforme.

Urso e la lotta per il nucleare in Italia : “Serve patto con imprese per abbassare prezzi energia” - . ministro per le Imprese ha sottolineato che il passaggio all'energia nucleare permetterà di abbassare i costi di produzione, aiutando il settore dell'automotive e in generale quello delle industrie; in questo senso Stellantis deve mantenere la sua produzione in Italia, riportandola ai livelli del. (Ildifforme.it)