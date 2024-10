Ilfattoquotidiano.it - Un russo scampa a un naufragio e viene ritrovato vivo, al largo della Siberia, dopo due mesi in mare

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un piccolo miracolo per il 48enne Mikhail Pichugin. L’uomo è stato tratto in salvoessere rimasto per oltre duea bordo di un catamarano alla deriva neldi Okhotsk, a estcosta orientale. Lo ha reso noto la Procura per i trasporti dell’Estremo Oriente. Pichugin, con la barba lunga e addosso un giubbotto di salvataggio arancione e una coperta, era incredulo quando ha visto i soccorritori che si avvicinavano. Era in stato di shock, ma cosciente. Sono morti invece suo fratello 49enne e il figlio di questi, di 15 anni, che erano a bordo con lui durante la traversata. I due fratelli e il ragazzo erano partiti il 9 agosto a bordo del catamarano dalla regione di Khabarovsk per raggiungere l’isola di Sakhalin.