Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 08:10 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato la terza manovra da 30 miliardi lordi del governo meloni arriva la carta per i nuovi nati da €1000 l’assegno unico fuori dal calcolo dell’ Isee cambiano le detrazioni con un primo assaggio di quoziente familiare prorogato il bonus ristrutturazione al 50% ma solo per la prima casa arrivano tagli del 5 ai ministeri il contributo da 3 miliardi e mezzo che arriverà da banche ma anche dalle assicurazioni servirà completamente a finanziare la sanità come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini Rivendica la premier Che aggiunge 3 miliardi e mezzo provenienti da banche e Assicurazioni saranno Destinati alla sanità ai più fragili aumentato a €100 il fondo per lo straordinario delle forze di polizia ape sociale rifinanziata con 20 milioni per ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 08:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato la terza manovra da 30 miliardi lordi del governo meloni arriva la carta per i nuovi nati da €1000 l’assegno unico fuori dal calcolo dell’ Isee cambiano le detrazioni con un primo assaggio di quoziente familiare prorogato il bonus ristrutturazione al 50% ma solo per la prima casa arrivano tagli del 5 ai ministeri il contributo da 3 miliardi e mezzo che arriverà da banche ma anche dalle assicurazioni servirà completamente a finanziare la sanità come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini Rivendica la premier Che aggiunge 3 miliardi e mezzo provenienti da banche e Assicurazioni saranno Destinati alla sanità ai più fragili aumentato a €100 il fondo per lo straordinario delle forze di polizia ape sociale rifinanziata con 20 milioni per ...

Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 07 : 10 - it tolto la vita le ricerche hanno portato a scoprire il suo corpo durante la notte nella denuncia che la mamma ha presentato stavolta ai Carabinieri i nomi dei compagni di scuola ritenuti responsabili del forte d’Italia batti quattro ore di treno Udine della gara dimensions video segnata dall’attenzione fuori dallo stadio per il corteo per Palestrina e dei fischi poi seguiti da Claudia l’inno ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 15-10-2024 ore 20 : 10 - romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Medio Oriente in Israele continua ad attaccare diversi ride eri nella notte sul divano con 21 morti e la striscia di Gaza dove sono 40 le vittime la dieta afferma di avere colpito 230 obiettivi terroristici deboli hamas sospetto Attacco in autostrada nel sud di ... (Romadailynews.it)