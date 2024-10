Ilnapolista.it - Tuchel: «L’inno? Mostrerò sempre rispetto. Non ho ancora deciso se cantarlo»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Thomasnominato nuovo ct dell’Inghilterra. Già allenatore del Chelsea, il 51enne tedesco sostituirà Lee Carsley dal 1° gennaio. Diventa così il terzo commissario tecnico straniero dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello. Il suo commento in conferenza stampa: «Sono molto emozionato di iniziare questo viaggio a gennaio con un gruppo di giocatori molto speciale per realizzare il nostro sogno in America. Ho capito rapidamente che si tratta di un grande lavoro e un privilegio. È sicuramente nuovo perché arrivo dai club, un ruolo nuovo che trovo molto emozionante. Ero molto aperto sul tema e mi piaceva l’idea: si adatta alla mia passione spingere questa Nazionale fortissima nei tornei recenti oltre il proprio il limite e mettere una seconda stella sulla maglia».: «Non interferirò con la guida di Carsley.