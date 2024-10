Traffico di droga, arrestato Domenico Papalia: rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan. “Gestiamo la coca stile Gomorra” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo avevamo lasciato nel 2009 indagato, poi latitante, poi consegnato, poi processato per mafia e alla fin assolto nell’indagine Parco sud. Lo ritroviamo oggi narcos fatto e finito, capace di trafficare centinaia di chili di cocaina pagandola con milioni di euro nascosti dentro ai muri. E’ cresciuto e si è fatto uomo Domenico Papalia, rampollo della ‘ndrangheta di Platì, figlio di Antonio, ergastolano e già referente delle cosche per tutta la Lombardia. Papalia junior, mai condannato per mafia e sostanzialmente incensurato, dunque ha fatto strada nel crimine. E’ cresciuto ed è stato arrestato giovedì 8 ottobre a Motta Visconti. Fermato in strada, portato in casa della madre Rosa Sergi e poi condotto nel carcere di Opera. Accuse gravi per Papalia classe ‘83, associazione a delinquere finalizzata al Traffico internazionale e decine di episodi di spaccio. Ilfattoquotidiano.it - Traffico di droga, arrestato Domenico Papalia: rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan. “Gestiamo la coca stile Gomorra” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo avevamo lasciato nel 2009 indagato, poi latitante, poi consegnato, poi processato per mafia efin assolto nell’indagine Parco sud. Lo ritroviamo oggi narcos fatto e finito, capace di trafficare centinaia di chili diina pagandola con milioni di euro nascosti dentro ai muri. E’ cresciuto e si è fatto uomodelladi Platì, figlio di Antonio, ergastolano e già referente delle cosche per tutta la Lombardia.junior, mai condannato per mafia e sostanzialmente incensurato, dunque ha fatto strada nel crimine. E’ cresciuto ed è statogiovedì 8 ottobre a Motta Visconti. Fermato in strada, portato in casa della madre Rosa Sergi e poi condotto nel carcere di Opera. Accuse gravi perclasse ‘83, associazione a delinquere finalizzata alinternazionale e decine di episodi di spaccio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico di droga - arrestato Domenico Papalia : rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan - In una occasione Paplia spiega di poter mandare solo 250mila euro “in quanto per recuperare gli ulteriori 500mila si rendeva necessario l’opera di un muratore in quel momento non disponibile”. Papalia risponde “800mila ma non li rischio tutti in una volta”. . I flussi di droga e denaro coordinati da Papalia sono continui. (Ilfattoquotidiano.it)

Ventitré anni per la giustizia : la Cassazione annulla le condanne per tre imputati accusati di traffico di droga - La lunga odissea giudiziaria iniziata nel 2001 per tre imputati accusati di essere "corrieri" della droga al servizio di un clan casertano si è conclusa ieri. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, le due precedenti condanne, accogliendo i ricorsi avanzati... (Avellinotoday.it)

Intera famiglia dedita al traffico di droga e ai “cavalli di ritorno” : 11 arresti tra Giugliano e Pozzuoli - Agli arresti 11 persone, di età ricompresa tra i 35 e i 66 anni. Sgominato gruppo criminale operativo tra Monteruscello, rione Toiano e Licola mare tra Giugliano e Pozzuoli. Giugliano, intera […] L'articolo Intera famiglia dedita al traffico di droga e ai “cavalli di ritorno”: 11 arresti tra Giugliano e Pozzuoli sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)