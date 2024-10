Abruzzo24ore.tv - Terribile incidente sull'autostrada: operaio perde un dito per colpa di un tir!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Aquila - Undella Strada dei Parchi è stato gravemente ferito mentre lavorava'A25; il conducente del tir è fuggito senza prestare soccorso. Un gravesul lavoro ha avuto luogo'A25 nei pressi di Pratola, coinvolgendo undi 50 anni della società Strada dei Parchi (Sdp, Gruppo Toto). L'evento è accaduto lunedì mattina, al chilometro 134 dell', in direzione Pescara. Mentre l'stava sistemando lo specchietto retrovisore di un veicolo in un cantiere, un tir di passaggio lo ha colpito, tranciandogli di netto un. Le prime indagini condotte dalla polizia stradale di Sulmona hanno rivelato che il lavoratore si trovava in una posizione vulnerabile durante il suo compito. Quando il tir ha colpito lo specchietto, questo è andato in frantumi, causando la grave ferita.