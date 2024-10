Amica.it - Tananai spiega l’album “Calmocobra”, a partire dal titolo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (askanews) – Vi sono ballad e brani più energetici, ma soprattutto c’è tanta penna, testi densi e più maturi nel secondo album di. «CALMOCOBRA nasce in un momento di tranquillità, che è quello che ricercavo per riconoscermi un po’ di più, soprattutto, per poter fare della musica il più sincera possibile. Avevo bisogno di capire chi ero diventato, mi è cambiata la vita così dal giorno alla notte e sebbene avrei voluto continuare ovviamente ad andare sempre in giro, fare concerti, non volevo prendere in giro la gente e avevo bisogno di riconoscermi per fare della musica vera».: “Parlo di relazioni, amicizie, futuro” Al centro delle canzoni di CALMOCOBRA sono i rapporti umani e le emozioni che ne scaturiscono gustandosi le piccole cose.