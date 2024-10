Taglia e cuci, ma la manovra di bilancio trova il giusto equilibrio sociale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E non dispiacerà alla Commissione europea. Qualche escamotage si è reso necessario: la tassa sugli extra profitti delle banche diventa un prestito biennale sotto forma di anticipazione fiscale. Confermato il cuneo fiscale e i 100 euro in busta paga a fine anno. Bonus bebè di 1000 euro. Tagli lineari per tutti i ministeri, tranne la Sanità. Confermato il bonus fiscale del 50% sulle ristrutturazioni della prima casa. Su di 5 centesimi in cinque anni le accise sul gasolio. Si attende la “messa a terra” per capirne fino in fondo l’impatto L'articolo Taglia e cuci, ma la manovra di bilancio trova il giusto equilibrio sociale proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Taglia e cuci, ma la manovra di bilancio trova il giusto equilibrio sociale Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E non dispiacerà alla Commissione europea. Qualche escamotage si è reso necessario: la tassa sugli extra profitti delle banche diventa un prestito biennale sotto forma di anticipazione fiscale. Confermato il cuneo fiscale e i 100 euro in busta paga a fine anno. Bonus bebè di 1000 euro. Tagli lineari per tutti i ministeri, tranne la Sanità. Confermato il bonus fiscale del 50% sulle ristrutturazioni della prima casa. Su di 5 centesimi in cinque anni le accise sul gasolio. Si attende la “messa a terra” per capirne fino in fondo l’impatto L'articolo, ma ladiilproviene da Il Difforme.

