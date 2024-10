Spagna-Serbia, Morata protagonista: ecco come lo esaltano in patria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Spagna ha centrato un’importante vittoria contro la Serbia: vero e proprio protagonista il giocatore del Milan Alvaro Morata Pianetamilan.it - Spagna-Serbia, Morata protagonista: ecco come lo esaltano in patria Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laha centrato un’importante vittoria contro la: vero e proprioil giocatore del Milan Alvaro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morata post Spagna-Serbia : “I tifosi mi hanno spinto a non mollare” - Nella serata di ieri, la Spagna ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro la Serbia. Ne ha parlato il capitano Alvaro Morata. (Pianetamilan.it)

Spagna-Serbia 3-0 - De La Fuente : “Molto felici - partita completa in ogni aspetto” - Il ct ha inoltre molto apprezzato il sostegno da parte dei tifosi di Cordoba, dove si disputava il match, nei confronti di Alvaro Morata: “E’ un giocatore molto amato nello spogliatoio, è il nostro collante. Così il ct della Spagna, Luis de la Fuente, dopo il netto successo per 3-0 ai danni della Serbia in Nations League: “E’ stata una partita completa sotto ogni punto di vista, abbiamo giocato ... (Sportface.it)

Spagna-Serbia - rosso diretto per Pavlovic : ecco il motivo | FOTO - Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato espulso in occasione di Spagna-Serbia: ecco le immagini che spiegano il motivo. (Pianetamilan.it)