Singapore, la meta per un viaggio tranquillo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La vacanza e il viaggio sono uno dei momenti più attesi di tutto l’anno e ogni persona, in cuor proprio, spera che niente o nessuno possa rovinare i pani. Allora tutto deve partire già dalla programmazione e organizzazione del viaggio perché scegliere una destinazione sicura è il primo passo per godersi una vacanza perfetta. Informarsi e conoscere il luogo che si andrà a visitare è determinante per capire se si tratta del posto adadtto a noi, se siamo pronti ad accettare qualche rischio oppure no. Per aiutare i turisti di tutto il mondo, Forbes Advisor ha analizzato, mappato e poi anche classificato 60 città nel mondo secondo cinque precisi criteri: rischio di criminalità, sicurezza personale, sicurezza sanitaria, sicurezza delle infrastrutture e sicurezza digitale. Quotidiano.net - Singapore, la meta per un viaggio tranquillo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La vacanza e ilsono uno dei momenti più attesi di tutto l’anno e ogni persona, in cuor proprio, spera che niente o nessuno possa rovinare i pani. Allora tutto deve partire già dalla programmazione e organizzazione delperché scegliere una destinazione sicura è il primo passo per godersi una vacanza perfetta. Informarsi e conoscere il luogo che si andrà a visitare è determinante per capire se si tratta del posto adadtto a noi, se siamo pronti ad accettare qualche rischio oppure no. Per aiutare i turisti di tutto il mondo, Forbes Advisor ha analizzato, mappato e poi anche classificato 60 città nel mondo secondo cinque precisi criteri: rischio di criminalità, sicurezza personale, sicurezza sanitaria, sicurezza delle infrastrutture e sicurezza digitale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Angelina Mango : un tour tutto sold out tra Italia ed Europa - il viaggio musicale di un’artista inarrestabile - Tutto sold out, naturalmente. Ieri sera, dall’Atlantico Live di Roma, ha dato il via al suo tour nei club e già dal primo concerto si è capito che sarà un viaggio incredibile. Angelina Mango è partita in quarta. L’atmosfera era carica, il pubblico l’ha accolta con un calore pazzesco e lei ha risposto con un’esplosione […]. (Sbircialanotizia.it)

Il procuratore De Paolis : "La Resistenza in mostra. Un viaggio nella Memoria soprattutto per i ragazzi" - Che ci racconta – l’intervista completa sarà lunedì nel podcast di Qn-Carlino Il Resto di Bologna – genesi e obiettivi di un viaggio tra gli orrori della Seconda guerra mondiale e i valori unici e irrinunciabili della Resistenza. Lei che cosa ne pensa? "Non è la prima volta che Steinmeier fa un gesto del genere – era già stato nel 2019 a Fivizzano, nella provincia di Massa-Carrara –, stavolta ... (Quotidiano.net)

Tutto chiede salvezza - viaggio nel disagio mentale - La storia è vera o quanto meno si ispira alla realtà. Quella che Daniele Mencarelli ha raccontato nel suo romanzo Tutto chiede salvezza – premio Strega giovani 2020 , ovvero il suo […] The post Tutto chiede salvezza, viaggio nel disagio mentale first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)