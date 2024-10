Ilnapolista.it - Serena Williams e un nodulo sul collo: «Era una cisti brachiale, continuava a crescere»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)sconfigge unsul: «Era una, non sapevo cosa fosse eè una delle tenniste più forti di sempre. È stata numero uno al mondo per 319 settimane totali, 186 consecutive. Ha vinto 23 titoli Slam a partire dall’anno 1999. Ancora oggi, ogni tanto la si vede in giro per il mondo, presente alle tante, diverse manifestazioni sportive che le interessano. Tra le altre cose, ha anche presenziato all’apertura funambolica delle Olimpiadi parigine concluse da qualche mese. Quest’oggi l’ex tennista si è rifatta viva su TikTok, dove ha parlato dei problemi di salute che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Problemi che sono, fortunatamente, alle spalle dopo un intervento. @Back in May I found a lump showing on my neck. I immediately went to the doc got a mri and was told I have a brachial cyst.