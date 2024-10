Roma nasce il Parco d’affaccio permanente Tiberis | approvato il progetto da 118 milioni di euro

Gaeta.it - Roma, nasce il “Parco d’affaccio permanente Tiberis”: approvato il progetto da 1,18 milioni di euro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giunta Capitolina ha dato il via libera aldi Fattibilità Tecnico-Economica per il nuovo “”, un’iniziativa strategica che mira a valorizzare le rive del Tevere. Con un investimento previsto di 1.180.000, l’intervento si inserisce nel contesto di una più ampia riqualificazione della zona fluviale, dimostrandosi un passo significativo per Madrid Capitale nel miglioramento degli spazi pubblici e della qualità della vita urbana. L’espansione dei parchilungo il Tevere Con l’approvazione di, il numero di parchilungo il Tevere ammonta ora a sette. Degli altri, uno è rappresentato dalTevere Sud, realizzato sotto la supervisione della Soprintendenza di Stato, mentre gli altri sei sono in fase di realizzazione grazie al Dipartimento Tutela Ambiente diCapitale.