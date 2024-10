Robert Plant, la musica oltre il mito: “Sul palco conta solo la passione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al dirigibile dei Led Zeppelin oggi Robert Plant preferisce il Frecciarossa. È un tour in treno, infatti, quello che riporta il cantante-icona di West Bromwich in Italia per undici concerti con tappe domani al Teatro Sociale di Como e il 23 ottobre al Clerici di Brescia. Il progetto è quel Saving Grace già portato lo scorso anno agli Arcimboldi assieme alla cantante Suzi Dian, al percussionista Oli Jefferson e ai chitarristi Tony Kelsey e Matt Worley. Singolare il repertorio, in bilico tra blues, folk, che spinge l’eroe di “Immigrant song” a spaziare dalle ballad della tradizione alle cover rock, relegando in un angolo la leggenda degli Zeppelin. I nostalgici del sodalizio con Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones sono avvertiti, così come quelli stregati dalle sue avventure con Alison Krauss. Prima, però, un ricordo. Ilgiorno.it - Robert Plant, la musica oltre il mito: “Sul palco conta solo la passione” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al dirigibile dei Led Zeppelin oggipreferisce il Frecciarossa. È un tour in treno, infatti, quello che riporta il cantante-icona di West Bromwich in Italia per undici concerti con tappe domani al Teatro Sociale di Como e il 23 ottobre al Clerici di Brescia. Il progetto è quel Saving Grace già portato lo scorso anno agli Arcimboldi assieme alla cantante Suzi Dian, al percussionista Oli Jefferson e ai chitarristi Tony Kelsey e Matt Worley. Singolare il repertorio, in bilico tra blues, folk, che spinge l’eroe di “Immigrant song” a spaziare dalle ballad della tradizione alle cover rock, relegando in un angolo la leggenda degli Zeppelin. I nostalgici del sodalizio con Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones sono avvertiti, così come quelli stregati dalle sue avventure con Alison Krauss. Prima, però, un ricordo.

