Ristorazione collettiva: un settore strategico da sostenere per il futuro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Ristorazione collettiva sta vivendo un periodo di crescente attenzione, sia per il suo impatto lavorativo, che coinvolge un'alta percentuale di lavoratori femminili, sia per il suo ruolo cruciale nella promozione della sostenibilità alimentare. Recentemente, Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha sottolineato, attraverso un videomessaggio durante il Secondo Summit della Ristorazione collettiva presso il Cirfood District di Reggio Emilia, l'importanza di garantire un futuro sostenibile e giusto per questo settore. La Ristorazione collettiva e il lavoro femminile La Ristorazione collettiva rappresenta una significativa opportunità lavorativa, in particolare per le donne.

La ristorazione collettiva per un futuro sostenibile : l’importanza di un’alimentazione consapevole - Secondo Marco Frey, è vitale che il mercato riconosca il valore dei servizi offerti dalla ristorazione collettiva e sostenga la transizione verso un’alimentazione più sana. Strumenti educativi innovativi e laboratori di cucina possono essere integrati nei programmi scolastici per rendere l’apprendimento interattivo e coinvolgente, aumentando l’interesse degli studenti per il cibo che consumano. (Gaeta.it)

Cirfood district - al via secondo summit della ristorazione collettiva - . (Adnkronos) – Il comparto della ristorazione collettiva si ritrova oggi a dover affrontare alcune sfide e complessità che ne compromettono la vitalità , tra questi: il raggiungimento degli obiettivi previsti dai Cam (Criteri ambientali minimi) e l’importanza di mantenere un corretto bilanciamento tra sostenibilità ambientale, sociale e, soprattutto, economica. (Webmagazine24.it)

Cirfood district - al via secondo summit della ristorazione collettiva - Come è emerso dal dibattito, infatti, il numero degli operatori capaci di garantire: costanza nella fornitura, grandi quantitativi per la collettività ed elevati standard qualitativi certificati è in Italia molto ridotto e concentrato in pochi siti produttivi. La ristorazione collettiva continua a dover affrontare alcuni disequilibri sistemici che rischiano di compromettere la capacità delle ... (Liberoquotidiano.it)