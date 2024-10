Ragazzino di 13 anni si presenta con un’ascia a scuola dopo una lite con un compagno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paura a Firenze dove, nella mattinata di martedì 15 ottobre, uno studente di 13 anni si è presentato a scuola con un’ascia. A dare l’allarme sono stati alcuni suoi compagni. Pochi minuti dopo nell’istituto è arrivata una volante della polizia che ha subito sequestrato l’arma. Secondo quanto accertato in un secondo momento dagli agenti, lo studente poco prima avrebbe avuto una lite con un altro coetaneo, all’esterno della scuola.Leggi anche: Cagliari, lancia sedia contro la prof che lo aveva rimproverato per il cellulare Durante il litigio, il secondo minorenne avrebbe estratto una pistola scacciacani esplodendo un colpo in aria. dopo il fuggi fuggi generato dal botto, il 13enne armato di ascia si sarebbe riparato all’interno della scuola. E solo in quel momento compagni e professori lo hanno visto aggirarsi con l’arma in pugno e hanno dato l’allarme. Thesocialpost.it - Ragazzino di 13 anni si presenta con un’ascia a scuola dopo una lite con un compagno Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paura a Firenze dove, nella mattinata di martedì 15 ottobre, uno studente di 13si èto acon. A dare l’allarme sono stati alcuni suoi compagni. Pochi minutinell’istituto è arrivata una volante della polizia che ha subito sequestrato l’arma. Secondo quanto accertato in un secondo momento dagli agenti, lo studente poco prima avrebbe avuto unacon un altro coetaneo, all’esterno della.Leggi anche: Cagliari, lancia sedia contro la prof che lo aveva rimproverato per il cellulare Durante il litigio, il secondo minorenne avrebbe estratto una pistola scacciacani esplodendo un colpo in aria.il fuggi fuggi generato dal botto, il 13enne armato di ascia si sarebbe riparato all’interno della. E solo in quel momento compagni e professori lo hanno visto aggirarsi con l’arma in pugno e hanno dato l’allarme.

